Патрушев: Россия и КНР продолжат диалог по стратегической безопасности
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«Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая... Намерены продолжать доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности», — приводит ТАСС его слова в рамках российско-китайских консультаций по стратегической стабильности в Шанхае.
Патрушев отметил, что взаимодействие России и Китая проходит «по восходящей траектории» и способствует поддержанию международной стабильности и многополярности.
Он также высоко оценил значение «интенсивных доверительных контактов», которые осуществляются между Россией и КНР на высшем уровне.
Ранее Патрушев рассказал о регулярном взаимодействии российских и китайских правоохранительных органов и спецслужб.