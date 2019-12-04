Патрушев: Россия и КНР продолжат диалог по стратегической безопасности

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Москва и Пекин намерены укреплять сотрудничество в сфере стратегической безопасности в соответствии с ключевыми интересами обеих стран, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев: Россия и КНР продолжат диалог по стратегической безопасности
  • AFP
  • © HOW HWEE YOUNG / POOL

«Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая... Намерены продолжать доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности», — приводит ТАСС его слова в рамках российско-китайских консультаций по стратегической стабильности в Шанхае.

Патрушев отметил, что взаимодействие России и Китая проходит «по восходящей траектории» и способствует поддержанию международной стабильности и многополярности.

Он также высоко оценил значение «интенсивных доверительных контактов», которые осуществляются между Россией и КНР на высшем уровне.

Ранее Патрушев рассказал о регулярном взаимодействии российских и китайских правоохранительных органов и спецслужб.

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