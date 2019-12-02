Госдеп призвал ЕС «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности и призвал их противостоять «совместным вызовам безопасности» и «угрозам» со стороны России, Китая и Ирана.

«Соединённые Штаты рассчитывают на сотрудничество с новой командой лидеров Евросоюза... для продвижения общих интересов. А именно — укрепления наших торговых связей, энергетической независимости Европы и противостояния совместным вызовам безопасности и демократическим ценностям, включая угрозы со стороны России, Китая и Ирана», — говорится в сообщении ведомства.

В Госдепе взаимодействие США и Евросоюза назвали «силой добра в мире».

Ранее Европейский совет окончательно сформировал новый состав Европейской комиссии, которая начала выполнять свои обязанности под руководством Урсулы фон дер Ляйен 1 декабря.