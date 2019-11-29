Туск передал полномочия главы Евросовета Мишелю

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Бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель получил от Дональда Туска полномочия главы Евросовета. Об этом сообщает Euronews.
Туск передал полномочия главы Евросовета Мишелю
  • Reuters

В эфире телеканала Туск и Мишель пожали другу руки и направились в зал для переговоров.

В ходе своего выступления Мишель заявил, что должность главы Евросовета для него является «огромной ответственностью и честью». Он также сказал, что вызовы, с которыми столкнётся Евросоюз также принесут новые возможности для ЕС.

Ранее Европейский совет окончательно сформировал новый состав Европейской комиссии, которая начнёт выполнять свои обязательства под руководством Урсулы фон дер Ляйен с 1 декабря.

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