Туск передал полномочия главы Евросовета Мишелю

Бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель получил от Дональда Туска полномочия главы Евросовета. Об этом сообщает Euronews.

В эфире телеканала Туск и Мишель пожали другу руки и направились в зал для переговоров.

В ходе своего выступления Мишель заявил, что должность главы Евросовета для него является «огромной ответственностью и честью». Он также сказал, что вызовы, с которыми столкнётся Евросоюз также принесут новые возможности для ЕС.

Ранее Европейский совет окончательно сформировал новый состав Европейской комиссии, которая начнёт выполнять свои обязательства под руководством Урсулы фон дер Ляйен с 1 декабря.