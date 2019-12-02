Патрушев оценил диалог с КНР по безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва и Пекин ведут доверительный диалог по всему спектру вопросов безопасности.

«Между нашими странами ведётся доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности, включая практическую сферу взаимодействия», — приводит РИА Новости слова Патрушева.

Он отметил, что существенный вклад в укрепление стратегического партнёрства вносит регулярное взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб.

По его словам, профильные ведомства двух стран находятся в постоянном контакте для обеспечения защиты обоих государств.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.