Мост через Амур в Китай достроен в Благовещенске

В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.

«Губернатор в выступлении отметил, что в регионе завершено строительство мостового перехода через реку Амур», — говорится в сообщении на сайте правительства Приамурья.

Губернатор Амурской области Василий Орлов также отметил, что вскоре состоится торжественное открытие газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ будет поставляться в КНР.

Ранее замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил, что газопровод «Сила Сибири» станет важным стратегическим проектом России и Китая и новым стимулом для развития сотрудничества двух стран.