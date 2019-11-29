Мост через Амур в Китай достроен в Благовещенске

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В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.

«Губернатор в выступлении отметил, что в регионе завершено строительство мостового перехода через реку Амур», — говорится в сообщении на сайте правительства Приамурья.

Губернатор Амурской области Василий Орлов также отметил, что вскоре состоится торжественное открытие газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ будет поставляться в КНР.

Ранее замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил, что газопровод «Сила Сибири» станет важным стратегическим проектом России и Китая и новым стимулом для развития сотрудничества двух стран.

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