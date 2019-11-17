В Кремле заявили о солидарности России и КНР в вопросах суверенитета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил о совпадении мнений Москвы и Пекина относительно неприемлемости внешнего вмешательства во внутренние дела государств.

«Каждый раз акцентируется полное совпадение точек зрения и Москвы, и Пекина относительно неприемлемости какого-либо вмешательства извне во внутренние дела всех стран — и России, и Китая в частности. И неприемлемости навязывания какой-то одной системы ценностей другим странам», — приводит ТАСС его слова.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС заявил, что отношения России и Китая прочны и стабильны, не подвержены влиянию извне.