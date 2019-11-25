В Китае назвали «Силу Сибири» новым стимулом для кооперации с Россией

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Газопровод «Сила Сибири» станет важным стратегическим проектом России и Китая и новым стимулом для развития сотрудничества двух стран, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.
В Китае назвали «Силу Сибири» новым стимулом для кооперации с Россией
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«В начале декабря будет сдан в эксплуатацию китайско-российский газопровод по восточному маршруту, по нему начнутся поставки российского газа в Китай. Это важный стратегический проект в сфере сотрудничества между двумя странами», — цитирует ТАСС заместителя министра.

Представитель китайского МИД напомнил, что мощность газопровода составит 38 млрд куб. м в год, а общая сумма сделки по реализации проекта оценивается в $400 млрд.

«Она (сделка. — RT) станет новым стимулом для китайско-российской практической кооперации», — подчеркнул Лэ Юйчэн.

Он также выразил уверенность, что и другие проекты России и Китая будут содействовать наращиванию сотрудничества между странами.

«Теперь у нас сложилась новая схема сотрудничества: образно говоря, два моста и два провода. Имею в виду автомобильный мост Хэйхэ — Благовещенск и железнодорожный мост Тунцзян — Нижнеленинское... И плюс два провода: газопровод и нефтепровод», — отметил заместитель министра иностранных дел Китая.

Ранее в Кремле сообщили, что лидер России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста запустят «Силу Сибири»

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