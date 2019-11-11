Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» в режиме телемоста

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» в режиме телемоста
  • РИА Новости

«В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по «восточному маршруту», — сказал Ушаков.

Он отметил успешное российско-китайское взаимодействие и по другим энергетическим проектам, в частности, «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».

В конце октября «Газпром» завершил заполнение «Силы Сибири» газом. Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведён до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

«Газпром» и китайская CNPC в 2014 году договорились о поставках российского газа в КНР по восточному маршруту.

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