Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» в режиме телемоста
- РИА Новости
«В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по «восточному маршруту», — сказал Ушаков.
Он отметил успешное российско-китайское взаимодействие и по другим энергетическим проектам, в частности, «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».
В конце октября «Газпром» завершил заполнение «Силы Сибири» газом. Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведён до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
«Газпром» и китайская CNPC в 2014 году договорились о поставках российского газа в КНР по восточному маршруту.