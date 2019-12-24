МИД Китая назвал отношения с Россией эталоном сотрудничества

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Отношения России и Китая стали эталоном межгосударственного сотрудничества, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в интервью Центральному телевидению Китая.

«Оглядываясь на сегодняшний мир, комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами», — приводит слова китайского министра РИА Новости.

Эти отношения являются «эталоном и классическим примером мирного и дружественного сосуществования двух стан и взаимовыгодного сотрудничества», добавил он.

Ранее Ван И в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о несокрушимом взаимном доверии между странами.

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