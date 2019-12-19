Глава МИД Китая заявил о несокрушимом взаимном доверии с Россией

Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о несокрушимом взаимном доверии между странами.

«Взаимное доверие между Россией и Китаем становится всё более несокрушимым, а двусторонние отношения всё более прочными», — приводит его слова пресс-служба МИД КНР.

Отмечается, что телефонный разговор между Лавровым и Ван И состоялся 18 декабря.

Глава МИД Китая также напомнил, что в 2020 году ожидается много важных двусторонних мероприятий.

«Китайская сторона готова и дальше поддерживать тесное взаимодействие с Россией, оказывать взаимную поддержку, нести ответственность за поддержание международного мира и стабильности», — подчеркнул Ван И.

В сентябре Лавров назвал диалог между Россией и Китаем превосходящим по уровню взаимного доверия и устойчивости другие формальные союзы.