Лавров рассказал об отношениях России и Китая

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Глава российского МИД Сергей Лавров в своей статье, которая опубликована в «Российской газете» рассказал о причинах успеха развития отношений между Россией и Китаем.

По его словам, что отношения стран прежде всего развиваются, так как сотрудничество между ними «опирается на общепризнанные нормы международного права, свободно от идеологических шор, носит самоценный характер и не направлено против кого-либо».

«Мы не навязываем друг другу своих подходов и ценностей, тем более не вмешиваемся во внутренние дела», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что в настоящее время диалог между Россией и Китаем это «взаимоуважительное общение двух равных партнёров», а «по уровню взаимного доверия, устойчивости и глубине сотрудничества он даже превосходит иные формальные союзы».

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о намерении китайской стороны развивать отношения с Россией по всем направлениям.

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