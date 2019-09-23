В КНР заявили о намерении развивать отношения с Россией во всех сферах

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Глава МИД Китая Ван И заявил о намерении китайской стороны развивать отношения с Россией по всем направлениям.

Об этом сообщает ТАСС.

«Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня. Мы намерены содействовать его продвижению по всем направлениям», — указал министр.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров написал в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», что США «не скрывают желания рассорить Москву и Пекин».

17 сентября премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о намерении Китая довести товарооборот с Россией до $200 млрд и призвал к сотрудничеству в инновационных областях.

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