Лавров заявил о желании США «рассорить Москву и Пекин»

Глава российского МИД Сергей Лавров написал в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», что США «не скрывают желания рассорить Москву и Пекин».

Текст статьи размещён на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что США «упорно стремятся мобилизовать, по сути, всех своих внешних партнёров для сдерживания России и Китая».

«При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контроля многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил глава МИД.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия является крупнейшим вызовом США в области безопасности в ближайшей перспективе.