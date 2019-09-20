Лавров заявил о желании США «рассорить Москву и Пекин»
Текст статьи размещён на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что США «упорно стремятся мобилизовать, по сути, всех своих внешних партнёров для сдерживания России и Китая».
«При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контроля многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил глава МИД.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия является крупнейшим вызовом США в области безопасности в ближайшей перспективе.