Пентагон назвал Россию крупнейшим вызовом США в сфере безопасности

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия является крупнейшим вызовом США в области безопасности в ближайшей перспективе.

«Россия остаётся крупнейшим для нас вызовом в области безопасности в ближней перспективе», — приводит РИА Новости его слова.

При этом, по мнению Эспера, Китай может стать ещё большим вызовом для США в долгосрочной перспективе.

Глава Пентагона выразил мнение, что военные методы России являются постоянной угрозой для европейских партнёров США, особенно для бывших республик СССР.

Ранее Эспер заявил, что России следует вести себя как «нормальная страна, которая разделяет западные ценности».

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова Эспера.