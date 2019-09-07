Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

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России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
  • Reuters

«Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей», — цитирует его РИА Новости.

Как заявил Эспер, «было бы прекрасно», если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

«России нужно изменить своё поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед», — отметил глава Пентагона. Как уточняет агентство, данное заявление Эспер сделал в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отталкивать Россию — стратегическая ошибка.

Ранее Макрон призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией.

По его словам, эпоха западного доминирования в мире завершается.

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