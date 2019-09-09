Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».

«Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединённые Штаты, поскольку в ином случае мы должны были бы, действуя как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права, должны были бы в государственном бюджете выделять миллионы на вмешательства в дела других стран, как это сделал конгресс, поручив Госдепартаменту тратить $20 млн в год для того, чтобы «продвигать демократию» в России, и мы должны были бы, наверное, поддерживать госперевороты — антиконституционные, вооружённые, как это сделали США со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которым стояли подписи стран — членов Евросоюза», — сказал Лавров.

Как отметил министр, важно понимать, что такое нормальность в понимании американских коллег, в частности господина Эспера.

Он напомнил, что Эспер является новым коллегой министра обороны России Сергея Шойгу, и передал ему слово.

«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать, — мы, наверное, всё-таки побудем пока «ненормальными», — заявил Шойгу.

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.