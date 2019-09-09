«Разумной альтернативы, по нашему обоюдному убеждению, нет»: Лавров о позиции Москвы и Парижа по ядерной сделке с Ираном

Главы МИД России Сергей Лавров и Минобороны РФ Сергей Шойгу приняли участие в заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. От французской стороны на встрече присутствовали руководитель внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан и министр вооружённых сил Флоранс Парли. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам заседания.