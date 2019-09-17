В КНР намерены повысить товарооборот с Россией до $200 млрд

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о намерении Китая довести товарооборот с Россией до $200 млрд и призвал к сотрудничеству в инновационных областях.

«Нам нужно довести наш товарооборот до $200 млрд, но для реализации этой цели нам нужны новые шаги», — приводит РИА Новости его слова.

Представитель КНР напомнил, что на данный момент 70% товарооборота стран занимают энергоресурсы.

Кэцян также сообщил, что Китай открыт к стратегическому партнёрству с Россией.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Россия может заместить Китаю товары в условиях спора с США.

По его данным, товарооборот России и Китая составляет $108 млрд.