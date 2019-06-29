Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США
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«Если вы посмотрите на товарооборот России и Китая — это 108 млрд, с США это 25 млрд, в четыре раза меньше. Поэтому потенциал есть. Будет ли он реализован, в первую очередь зависит от американской стороны», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.