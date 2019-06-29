Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США

Короткая ссылка
Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона. Об этом заявил российский министр экономического развития Максим Орешкин.
Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США
  • © Russian Government/Twitter.com
  • globallookpress.com

«Если вы посмотрите на товарооборот России и Китая — это 108 млрд, с США это 25 млрд, в четыре раза меньше. Поэтому потенциал есть. Будет ли он реализован, в первую очередь зависит от американской стороны», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить