Орешкин: Россия может заместить Китаю товары в условиях спора с США
- РИА Новости
Как отметил глава ведомства, Китай считает Россию надёжным поставщиком любой продукции.
«То, что они раньше закупали в США, сейчас мы с китайскими партнёрами ведём активные переговоры по сельскому хозяйству и другим направлениям с целью переключения Китая на российский рынок», — сказал он.
По его словам, с одной стороны, «экономика Китая будет чувствовать себя не очень, но с точки зрения взаимоотношений мы продвинемся вперёд».
Орешкин добавил, что во взаимоотношениях США и КНР «начался ренессанс».
«Китайская экономика будет испытывать не самые лучшие периоды, но мы будем надеяться, что на взаимоотношения России и Китая не будет негативного влияния. У нас товарооборот растёт, $108 млрд в прошлом году, позитивная динамика и в этом году», — подчеркнул он.
5 августа Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США. В Пекине также не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Эксперт Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.