Орешкин: Россия может заместить Китаю товары в условиях спора с США

Россия и Китай ведут переговоры по различным направлениям сотрудничества, в том числе с целью переключить Пекин на российский рынок и заместить товары из США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра экономического развития России Максима Орешкина.

Как отметил глава ведомства, Китай считает Россию надёжным поставщиком любой продукции.

«То, что они раньше закупали в США, сейчас мы с китайскими партнёрами ведём активные переговоры по сельскому хозяйству и другим направлениям с целью переключения Китая на российский рынок», — сказал он.

По его словам, с одной стороны, «экономика Китая будет чувствовать себя не очень, но с точки зрения взаимоотношений мы продвинемся вперёд».

Орешкин добавил, что во взаимоотношениях США и КНР «начался ренессанс».

«Китайская экономика будет испытывать не самые лучшие периоды, но мы будем надеяться, что на взаимоотношения России и Китая не будет негативного влияния. У нас товарооборот растёт, $108 млрд в прошлом году, позитивная динамика и в этом году», — подчеркнул он.

5 августа Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США. В Пекине также не исключили повышение пошлин на данную продукцию.

Эксперт Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.