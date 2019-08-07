Орешкин: Россия может заместить Китаю товары в условиях спора с США

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Россия и Китай ведут переговоры по различным направлениям сотрудничества, в том числе с целью переключить Пекин на российский рынок и заместить товары из США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра экономического развития России Максима Орешкина.
Орешкин: Россия может заместить Китаю товары в условиях спора с США
  • РИА Новости

Как отметил глава ведомства, Китай считает Россию надёжным поставщиком любой продукции.

«То, что они раньше закупали в США, сейчас мы с китайскими партнёрами ведём активные переговоры по сельскому хозяйству и другим направлениям с целью переключения Китая на российский рынок», — сказал он.

По его словам, с одной стороны, «экономика Китая будет чувствовать себя не очень, но с точки зрения взаимоотношений мы продвинемся вперёд».

Орешкин добавил, что во взаимоотношениях США и КНР «начался ренессанс».

«Китайская экономика будет испытывать не самые лучшие периоды, но мы будем надеяться, что на взаимоотношения России и Китая не будет негативного влияния. У нас товарооборот растёт, $108 млрд в прошлом году, позитивная динамика и в этом году», — подчеркнул он.

5 августа Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США. В Пекине также не исключили повышение пошлин на данную продукцию.

Эксперт Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.

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