Битва у парламента: к чему могут привести новые протесты в Грузии

Полиция в Тбилиси начала разгонять демонстрантов, блокирующих доступ к зданию парламента. Спецназ использует слезоточивый газ и водомёты. С утра 18 ноября сторонники оппозиционных партий не пускали на рабочие места депутатов от правящей «Грузинской мечты». Протестующие требовали внести изменения в Конституцию и изменить систему выборов в стране со смешанной на пропорциональную. Ещё летом 2019-го лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пообещал принять соответствующие поправки. Однако 14 ноября законопроект не получил необходимой поддержки в парламенте, после чего в стране начались акции протеста.

Грузинский спецназ начал разгон протестующих у здания парламента. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов используют дубинки и водомёты.

Утром 18 ноября представители грузинской оппозиции заблокировали здание парламента страны, разбив перед входами палатки. Цель — не дать пройти в здание депутатам правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Нескольких депутатов парламента, попытавшихся этим утром попасть на свои рабочие места, демонстранты освистали и прогнали.

Накануне, в воскресенье, перед зданием главного законодательного органа страны прошла многотысячная акция протеста. Её участники принесли палатки, а также повесили на ворота парламента цепи и замок. Они добиваются отставки правительства и досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе.

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При этом, как заявил один из лидеров оппозиционеров, представитель партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Гиги Угулава, вслед за парламентом оппозиция может блокировать другие государственные учреждения, включая мэрию Тбилиси, министерства и Госканцелярию.

В свою очередь, лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе заявил, что помимо отставки действующего кабинета министров и проведения новых выборов, оппозиционеры будут требовать создания в стране временного правительства и освобождения задержанных участников антироссийских беспорядков, которые проходили в Грузии летом этого года. Среди них — бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили, арестованный за подстрекательство к насилию.

Напомним, тогда поводом для протестов стало появление российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Из-за опасений за безопасность российских туристов Москва приостановила авиасообщение с Тбилиси.

На волне протестов представители грузинской оппозиции потребовали от правительства уступок во внутренней политике. И руководство Грузии на них пошло. Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пообещал провести уже в 2020 году выборы по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения. Было удовлетворено и другое требование митингующих — отставка спикера Ираклия Кобахидзе.





Остановленная реформа

Новые акции протеста оппозиции начались в Грузии 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию о введении пропорциональной избирательной системы. Ранее выборы в законодательное собрание проходили по смешанной системе, и именно депутаты от «Грузинской мечты», избранные по мажоритарным округам, отклонили законопроект. При этом разработан он был самой правящей партией. Оппозиционеры обвинили «Грузинскую мечту» и лично Бидзину Иванишвили в обмане. Несколько депутатов, включая вице-спикера парламента Тамару Чугошвили, покинули правящее большинство.

В свою очередь, Иванишвили возложил вину на партию «Единое национальное движение», основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. Якобы неконструктивная позиция этих парламентариев сорвала попытки добиться поддержки избирательной реформы со стороны депутатов-мажоритариев.

Сам Михаил Саакашвили не остался в стороне и призвал своих сторонников к «мобилизации».

Негативно отозвалось о провале избирательной реформы и посольство США в Тбилиси, призвав принять необходимые поправки.

«Мы разочарованы тем, что в ходе сегодняшнего голосования, несмотря на поддержку оппозиционных партий, недостаточное число депутатов от партии «Грузинская мечта» поддержали принятие необходимых конституционных поправок, — говорится в заявлении американского посольства. — Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны в Грузии, включая правительство, все политические партии и гражданское общество, работать сообща, сохраняя спокойствие и уважение, для обеспечения прогресса в соответствии с нашей общей приверженностью делу укрепления демократии в Грузии».

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В свою очередь конгрессмен-республиканец Адам Кинцингер (штат Иллинойс), сопредседатель кокуса (объединения политиков. — RT) по Грузии, комментируя события в Тбилиси, заявил, что «Грузины хотят правительство народа, управляемое народом и для народа».

«Они хотят, чтобы правительство было более тесно связано с Западом и чтобы Грузию признали в качестве союзника НАТО. Провал принятия конституционных поправок станет подарком Владимиру Путину и уничтожит прогресс, достигнутый Грузией в деле обретения полной независимости и отделения от агрессивного, посягающего на её территорию соседа в лице России», — подчеркнул американский конгрессмен.

По сообщениям СМИ, Россией пугал сограждан и один из организаторов манифестаций у парламента — представитель молодёжного движения «Стыдно» Гига Макарашвили. Он отметил, что протесты дают грузинам шанс «не идти в направлении России».

Как отметил в интервью RT грузинский политолог Арчил Чкоидзе, вопрос о форме избирательной системы на самом деле не имеет принципиального значения для расстановки политических сил в стране.

«Для оппозиции это не имеет никакой разницы, какая система выборов будет — пропорциональная или мажоритарная. Я думаю, что это просто повод. Они хотят как-то начать революционный процесс в Грузии. Если бы не было этого повода, нашли бы другой», — заявил Чкоидзе.

Бидзина Иванишвили

Reuters

© David Mdzinarishvili

Разъединённая оппозиция

С требованием проведения досрочных парламентских выборов выступили около 20 грузинских партий. В единый фронт объединились такие разнородные политические силы, как «Единое национальное движение» Саакашвили, «Европейская Грузия», «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, Лейбористская партия Грузии, отколовшаяся от «Грузинской мечты» в мае партия «За справедливость» и либертарианская партия «Гирчи», добившаяся в прошлом году декриминализации употребления марихуаны в Грузии. Все они объединились против «Грузинской мечты» и лично Бидзины Иванишвили.

Однако не все оппозиционеры присоединились к этому союзу. Так, в воскресенье, когда проходила акция протеста перед зданием парламента, отдельную манифестацию — на площади Первой республики — провела партия «Альянс патриотов Грузии».

По данным полиции, если к парламенту пришло 5,5 тыс. человек, то на акцию «Альянса патриотов» — 1,5 тыс. Организаторы, однако, утверждают, что на самом деле протестующих было в несколько раз больше. Манифестацию «Альянс» завершил уже в воскресенье вечером, пообещав начать протесты в регионах, а к концу ноября провести масштабный митинг в Тбилиси.

«Альянс патриотов», получивший 5% голосов на прошлых выборах, известен скептической позицией по поводу членства Грузии в НАТО. Протесты этой организации поддержало и правое движение «Грузинский марш», заявившее, что лишь действия «Альянса патриотов» «отвечают интересам грузинской нации». Один из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе заявил, что за акцией у парламента стоят «палачи» из партий Гиги Бокерия («Европейская Грузия) и Саакашвили. Также, по его словам, представители движения не могут стоять в одних рядах с «ЛГБТ-активистами, либерастами-соросистами» у здания парламента по моральным соображениям.

Как отметил в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, на самом деле и власти, и большая часть оппозиции в Грузии настроены одинаково прозападно.

«Разница — в радикализме. Радикализма больше в оппозиции, меньше в правящих кругах. Оппозиционеры рассчитывают, что при формировании парламента по пропорциональной системе они смогут добиться победы и занять большинство. Но досрочные выборы возможны только с подсказки Вашингтона. Это будут определять не грузинские избиратели», — заявил Суздальцев.

Возможные последствия





17 ноября председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что выборы 2020 года пройдут, как и ранее, по смешанной системе. Пока руководство Грузии не демонстрирует желания уступать требованиям оппозиции. В свою очередь на брифинге в понедельник мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе сообщил, что его партия не пойдёт на досрочные выборы, и призвал оппозиционеров подготовиться к выборам, запланированным на будущий год. Он также заявил, что за протестами стоит Михаил Саакашвили и его сторонники, стремящиеся вернуться к власти.

Тем временем представительства США и ЕС призвали участников политических процессов в Грузии к диалогу. В их совместном заявлении в то же время подчёркивается, что причиной протестов стало невыполнение обещания правящей партии о переходе на пропорциональную систему и посольства США и ЕС поддерживают право граждан Грузии на мирные демонстрации.

О необходимости найти общий язык между представителями властей и оппозиции ранее заявляла и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как отметила в интервью РИА Новости экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, уличные протесты в Тбилиси могут привести к негативным последствиям для страны, если Иванишвили не пойдёт на уступки.

«Я очень обеспокоена тем, куда пойдут уличные протесты. Такого рода события могут вылиться в нечто стихийное и опасное», — подчеркнула грузинский политик.

В свою очередь, грузинский бизнесмен Леван Васадзе, известный акциями по борьбе с ЛГБТ, в которых принимают активное участие представители «Грузинского марша», заявил в видеобращении к согражданам, что Грузии нужна «народная революция». Однако, по его словам, существует опасность, что США сместят Иванишвили и «вернут ещё более худших либералов» к власти.

По словам Арчила Чкоидзе, несмотря на заявления об объединении грузинской оппозиции, митинги 17 ноября продемонстрировали достаточно незначительный мобилизационный потенциал оппозиционеров.

«Вчера у здания парламента Грузии было максимум пять тысяч человек. При этом людей привозили с регионов. Сейчас там стоят максимум 200—300 человек, и они блокируют парламент Грузии. Внутри страны нет реального протеста, во всей Грузии проживают около четырёх миллионов человек, а вышли на протест максимум пять тысяч человек. Это очень мало», — подчеркнул эксперт.

По его словам, даже если власти объявят о досрочных выборах, то «30—40% всё-таки возьмёт «Грузинская мечта».

«И «Альянс патриотов Грузии» тоже соберёт минимум 10—15%. «Единое Национальное движение» вместе со своими сателлитами сможет взять максимум 15—20%, но столько у них и так есть, они до сих пор сидят в парламенте», — отмечает Чкоидзе.

В то же время политолог предупреждает, что если оппозиционный протест получит финансовую и организационную подпитку с Запада, то для грузинской власти наступят непростые времена.

«Внутри Грузии какого-то революционного движения нет, никто в Грузии революции не хочет, потому что все хорошо помнят, к чему привели революционные события в 1990-х годах, потом в 2003-м, — подчёркивает грузинский политолог. — Но если ультралиберальные силы с Запада будут финансировать протест и вмешиваться в дела Грузии, то я не думаю, что грузинская власть сумеет справиться ними. Тогда, может быть, будут проблемы. А если нет, то через 2—3 дня у парламента не останется ни одного человека».

При этом, как считает эксперт, протесты вряд ли серьёзно испортят отношения Тбилиси и Москвы, хотя «любая нестабильность и проблемы в государстве как-то будут влиять».

Митинг у здания парламента Грузии 17 ноября

© Vano Shlamov / AFP

По мнению Андрея Суздальцева, важно следить за реакцией США на развитие событий в Грузии. Риторика в пользу оппозиции может быть признаком того, что в Вашингтоне решили сделать ставку на смену власти, хотя сейчас, по мнению политолога, для администрации Дональда Трампа Грузия особого интереса не представляет. В то же время, как считает эксперт, гипотетический приход к власти оппозиционеров может ухудшить отношения Грузии и России.

«Мы понимаем, оппозиция — это радикально настроенные антироссийские лидеры. И если они придут к власти, то и так в общем-то плохие отношения с Грузией ещё больше ухудшатся», — утверждает Андрей Суздальцев.