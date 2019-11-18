США и ЕС призвали грузинские власти и оппозицию мирно найти общий язык

Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии призвали власти страны и оппозицию найти общие пути для восстановления доверия и выхода из кризиса.

«С учётом событий сегодняшнего дня считаем важным начать неотложную работу между правительством, политическими партиями и гражданским обществом для восстановления доверия путём спокойного и взаимоуважительного диалога для поиска таких путей, которые будут приемлемы для всех», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США и ЕС полностью поддерживают права мирных демонстрантов и свободу выражения слова.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.