США и ЕС призвали грузинские власти и оппозицию мирно найти общий язык

Короткая ссылка
Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии призвали власти страны и оппозицию найти общие пути для восстановления доверия и выхода из кризиса.

«С учётом событий сегодняшнего дня считаем важным начать неотложную работу между правительством, политическими партиями и гражданским обществом для восстановления доверия путём спокойного и взаимоуважительного диалога для поиска таких путей, которые будут приемлемы для всех», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США и ЕС полностью поддерживают права мирных демонстрантов и свободу выражения слова.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить