В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию

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В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии уже перекрыли центральный проспект Руставели.

По словам оппозиционера Георгия Вашадзе, изначально планировалось, что демонстрации начнутся вечером, в 19:00 (18:00 мск), однако в итоге получилось, что акции протеста стартовали незамедлительно.

В июне Тбилиси уже охватывали акции протеста. Тогда это произошло после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия. 

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