В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию
- Pixabay
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии уже перекрыли центральный проспект Руставели.
По словам оппозиционера Георгия Вашадзе, изначально планировалось, что демонстрации начнутся вечером, в 19:00 (18:00 мск), однако в итоге получилось, что акции протеста стартовали незамедлительно.
В июне Тбилиси уже охватывали акции протеста. Тогда это произошло после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.