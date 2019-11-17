МВД Грузии назвало число участников акции протеста в Тбилиси
- Reuters
«МВД обеспечило проведение акции на проспекте Руставели. По нашим данным, на проспекте в акции участвовали до 5,5 тыс. человек», — заявил Сирадзе.
Кроме того, по его словам, в митинге партии «Альянс патриотов Грузии» на площади Первой Республики в грузинской столице приняли участие 1,5 тыс. человек.
14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.