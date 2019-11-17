МВД Грузии назвало число участников акции протеста в Тбилиси

В Тбилиси около 5,5 тыс. человек приняли участие в протестной акции перед зданием парламента. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора департамента патрульной полиции МВД Грузии Важу Сирадзе.

«МВД обеспечило проведение акции на проспекте Руставели. По нашим данным, на проспекте в акции участвовали до 5,5 тыс. человек», — заявил Сирадзе.

Кроме того, по его словам, в митинге партии «Альянс патриотов Грузии» на площади Первой Республики в грузинской столице приняли участие 1,5 тыс. человек.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.