МВД Грузии назвало число участников акции протеста в Тбилиси

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В Тбилиси около 5,5 тыс. человек приняли участие в протестной акции перед зданием парламента. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора департамента патрульной полиции МВД Грузии Важу Сирадзе.
МВД Грузии назвало число участников акции протеста в Тбилиси
  • Reuters

«МВД обеспечило проведение акции на проспекте Руставели. По нашим данным, на проспекте в акции участвовали до 5,5 тыс. человек», — заявил Сирадзе. 

Кроме того, по его словам, в митинге партии «Альянс патриотов Грузии» на площади Первой Республики в грузинской столице приняли участие 1,5 тыс. человек.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

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