Экс-министру обороны Грузии предъявлено обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси
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- AFP
Уточняется, что обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 225 УК Грузии (организация, руководство и участие в групповых насильственных действиях).
«Формулировка обвинения такова, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие, среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента», — цитирует адвоката Интерфакс-Украина.
Он добавил, что Окруашвили полностью отрицает свою вину.
Ранее главная прокуратура Грузии выдвинула обвинения Никанору Мелии по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси.
Также 22 июня сообщалось, что МВД Грузии вызвало на допрос по делу о беспорядках экс-министра обороны страны Ираклия Окруашвили, лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Георгия Угулаву и депутата парламента от партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию.