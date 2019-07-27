Экс-министру обороны Грузии предъявлено обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси

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Бывшему министру обороны Грузии и лидеру партии «Победившая Грузия» Ираклию Окруашвили предъявлено обвинение по делу о беспорядках в ходе акции протеста в центре Тбилиси 20 июня. Об этом сообщил адвокат Мамука Чабашвили.
Экс-министру обороны Грузии предъявлено обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси
  • © Vano Shlamov
  • AFP

Уточняется, что обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 225 УК Грузии (организация, руководство и участие в групповых насильственных действиях).

«Формулировка обвинения такова, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие, среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента», — цитирует адвоката Интерфакс-Украина.

Он добавил, что Окруашвили полностью отрицает свою вину.

Ранее главная прокуратура Грузии выдвинула обвинения Никанору Мелии по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси. 

Также 22 июня сообщалось, что МВД Грузии вызвало на допрос по делу о беспорядках экс-министра обороны страны Ираклия Окруашвили, лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Георгия Угулаву и депутата парламента от партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию.

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