«Принципиально ситуация не изменилась»: премьер-министр Грузии объявил об отставке

Премьер министр Грузии Мамука Бахтадзе, занимавший этот пост чуть более года, объявил о своей отставке. По его словам, решение было принято в связи с тем, что он выполнил поставленные перед ним задачи. В течение двух недель правящая партия должна выдвинуть на рассмотрение парламента кандидата на должность главы правительства. Эксперты считают, что смена премьера кардинально не повлияет на политический курс страны. Аналитики полагают, что на самом деле одна из причин ухода Бахтадзе — дестабилизация внутриполитической обстановки и антироссийские протесты, прошедшие в Тбилиси в июне — июле 2019 года.

В понедельник, 2 сентября, о своей отставке с поста премьер-министра Грузии объявил Мамука Бахтадзе. Он занимал эту должность с 20 июня 2018 года. По словам политика, соответствующее решение было принято в связи с выполнением поставленной задачи.

«Цель и основной мандат моей кандидатуры на посту премьер-министра Грузии в 2018 году состояли в том, чтобы создать и реализовать стратегические рамки развития страны, которые обеспечат достижение наших национальных целей в предстоящие годы и послужат руководством для развития страны», — написал Бахтадзе в Facebook.

«Стратегическая основа развития была создана, реализована, и поэтому я решил уйти в отставку, потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе», — указал Бахтадзе.

Он также выразил благодарность своим предшественникам на посту главы правительства и пожелал успехов своему преемнику.

«Я был и буду членом команды «Грузинская мечта» (партия, основанная бизнесменом Бидзиной Иванишвили. — RT) и преданным солдатом нашей страны», — пояснил 37-летний политик.

Согласно грузинскому законодательству, новый премьер-министр Грузии должен быть утверждён в течение двух недель после отставки его предшественника. Кандидатуру нового главы правительства на рассмотрение парламента выдвигает правящая партия. На данный момент это «Грузинская мечта».

Ожидается, что политсовет партии огласит имя кандидата на пост премьера во вторник, 3 сентября. Как полагают местные СМИ, парламенту предложат утвердить на посту главы кабмина нынешнего руководителя МВД Георгия Гахарию. В этом случае его должность займёт Ираклий Гарибашвили, ранее уже возглавлявший это ведомство.

Мамука Бахтадзе

РИА Новости

© Денис Асланов

«Виноватого избрали, виноватый пошёл в отставку»

Как считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, отставка Бахтадзе стала следствием кризиса внутри Грузии.

«То, что в Грузии растёт нестабильность, было видно по всем параметрам. И по метанию президента — сначала делал одни высказывания, потом другие, — и по неспособности кабинета справиться с экономической ситуацией, и по явному ухудшению в финансовой части — падению курса лари. Всё это должно было иметь какие-то последствия, кто-то должен был оказаться виноватым в данной ситуации, виноватого избрали, виноватый пошёл в отставку», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, сейчас основные вопросы — кто возглавит правительство и какой будет избран курс.

«Если прежний вектор завёл в определённый тупик и привёл к тем плачевным результатам, вызвавшим эту отставку, то нужно понять, в каком направлении дальше будет меняться развитие Грузии. Для этого нужно дождаться первых высказываний нового руководства, узнать, какие они предложат шаги: более активные контакты с Вашингтоном, более активные контакты с Европой или с соседями по Закавказскому региону или с Россией», — полагает Солонников.

При этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напомнил, что отставка премьер-министра Грузии была одним из требований протестующих в конце июня — начале июля.

«Судя по всему, было принято решение отстрочить отставку, чтобы не показать слабость. Подождали немного, пока спало основное давление. Плюс—минус ситуация спокойная, это и позволило провести кадровые перестановки. Надо понимать, что сейчас можно на премьера «сгрузить» все проблемные составляющие и начать переговоры с чистого листа. Для Москвы принципиально ситуация не изменилась: мы ждём конкретных решений, связанных с гарантией безопасности наших граждан на территории Грузии», — указал Абзалов в беседе с RT.

Напомним, 8 июля 2019 года указом президента России Владимира Путина было приостановлено прямое авиасообщение между РФ и Грузией. Поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, охватившие Тбилиси 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В августе Мамука Бахтадзе констатировал, что за месяц ущерб туристической отрасли Грузии от сокращения потока туристов из России составил около $60 млн.

«Какую миссию, по мнению Бахтадзе, он выполнил?»

По мнению бывшего министра обороны Грузии Тины Хидашели, уходящему в отставку премьеру не удалось сделать так, чтобы население страны «точно запомнило его имя и фамилию».

«У Бахтадзе возникло ощущение, что он выполнил какую-то миссию, и думаю, это является единственно интересным вопросом, который сегодня могут задать ему журналисты: «Какую миссию, по его мнению, он выполнил?» — цитирует политика портал «Грузия Online».

В свою очередь, бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что уход Бахтадзе не приведёт к изменению политического курса страны, поскольку управляет государством олигарх Бидзина Иванишвили, а все остальные — пешки, выполняющие его приказы.

«Заявление, которое сделал господин Бахтадзе, выглядело бы смешно, если бы не было так грустно. Он заявил, что, оказывается, его целью было создание плана, стратегического учебника для развития государства. Он такой учебник создал, и мы, как в свое время жили на учебниках Ленина, сейчас будем жить на учебниках Бахтадзе. К моему большому сожалению, это уже не страна, но я думаю, в 2020 году это радикально изменится к лучшему», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Осенью 2020-го в Грузии должны состояться очередные парламентские выборы. В них впервые будет использован нулевой барьер, что позволит большему количеству партий получить хотя бы одно место в законодательном органе.