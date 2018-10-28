Премьер Грузии заявил об «уверенном лидерстве» Зурабишвили на выборах

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что, согласно данным экзитпола, на выборах президента страны «уверенно лидирует» независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС.

«Как показали результаты экзитпола, Саломе Зурабишвили уверенно лидирует. Естественно, мы должны дождаться завершения всех процедур в ЦИК, окончательных результатов подсчёта», — сказал он.

Также Бахтадзе поздравил население страны с «завершением выборов в мирной, свободной и демократической среде».

По данным экзитпола, проведённого грузинской компанией «Психопроект» по заказу правящей партии «Грузинская мечта», Зурабишвили набирает 52,3% голосов.

Данные представил председатель парламента Грузии Ираклий Кохабидзе. Он отметил, что ещё два кандидата, Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе, набрали 28,1% и 9,2% голосов соответственно.

Ранее стало известно, что в Грузии завершилось голосование на президентских выборах.