Премьер Грузии заявил об «уверенном лидерстве» Зурабишвили на выборах
- Reuters
«Как показали результаты экзитпола, Саломе Зурабишвили уверенно лидирует. Естественно, мы должны дождаться завершения всех процедур в ЦИК, окончательных результатов подсчёта», — сказал он.
Также Бахтадзе поздравил население страны с «завершением выборов в мирной, свободной и демократической среде».
По данным экзитпола, проведённого грузинской компанией «Психопроект» по заказу правящей партии «Грузинская мечта», Зурабишвили набирает 52,3% голосов.
Данные представил председатель парламента Грузии Ираклий Кохабидзе. Он отметил, что ещё два кандидата, Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе, набрали 28,1% и 9,2% голосов соответственно.
Ранее стало известно, что в Грузии завершилось голосование на президентских выборах.