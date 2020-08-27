Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

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Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили сообщил, что принял решение вернуться на родину.
Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию
  • РИА Новости

В обращении в Facebook политик попросил прощения у грузин за ошибки, которые совершил во время своего президентства. По его словам, он хотел лучшего для своего народа.

«Я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали сегодня, до сих пор сохраняется и функционирует, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше, намного лучше, каждый грузин может быть богатым, и мы можем это сделать вместе. Я возвращаюсь», — заявил Саакашвили.

Он назвал Украину своим вторым домом и пообещал всегда «помогать двум народам — грузинскому и украинскому — становиться ещё лучше и успешнее».

Ранее Саакашвили заявил, что у него «большие планы и по Украине, и по Грузии».

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