Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО

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Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе оценила перспективы вступления страны в НАТО.
Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
  • РИА Новости

«Членство в НАТО нереалистично. Что будет лет через 20, неизвестно, но сейчас говорить об интеграции не только нереалистично, но и вредно для грузинских интересов», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, это не значит, что нужно прекратить сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Как отметила Бурджанадзе, Грузия должна сотрудничать с НАТО, к примеру, в контексте миссии в Афганистане.

«Есть моменты, где сотрудничество является обязательным, а есть моменты, где необходима коррекция. Грузия должна перестать быть камнем преткновения в отношениях Запада и России», — добавила она.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский назвал приоритетом членство Украины в НАТО.

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