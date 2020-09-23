Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО

Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе оценила перспективы вступления страны в НАТО.

«Членство в НАТО нереалистично. Что будет лет через 20, неизвестно, но сейчас говорить об интеграции не только нереалистично, но и вредно для грузинских интересов», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, это не значит, что нужно прекратить сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Как отметила Бурджанадзе, Грузия должна сотрудничать с НАТО, к примеру, в контексте миссии в Афганистане.

«Есть моменты, где сотрудничество является обязательным, а есть моменты, где необходима коррекция. Грузия должна перестать быть камнем преткновения в отношениях Запада и России», — добавила она.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский назвал приоритетом членство Украины в НАТО.