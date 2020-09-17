Зеленский назвал приоритетом членство Украины в НАТО
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«В начале недели я утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в соответствии с которой членство в НАТО является стратегическим курсом Украины», — сказал Зеленский.
Он добавил, что интеграция Украины в НАТО является одним из механизмов адекватной реакции на существующие вызовы, в том числе события на востоке страны.
В конце мая украинский лидер Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2020 год.