Зеленский назвал приоритетом членство Украины в НАТО

Членство в НАТО является стратегически важной задачей для Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на открытии многонациональных учений Rapid Trident 2020 во Львовской области.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«В начале недели я утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в соответствии с которой членство в НАТО является стратегическим курсом Украины», — сказал Зеленский.

Он добавил, что интеграция Украины в НАТО является одним из механизмов адекватной реакции на существующие вызовы, в том числе события на востоке страны.

В конце мая украинский лидер Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2020 год.