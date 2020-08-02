США провели в Чёрном море учения ВМС и ВВС

Короткая ссылка
США провели учения военно-морских и военно-воздушных сил в Чёрном море. В них принял участие ракетный эсминец USS Porter.
США провели в Чёрном море учения ВМС и ВВС
  • Reuters

Об этом сообщили в Шестом флоте ВМС США.

Кроме того, в учениях приняли участие самолёт-разведчик Poseidon P-8A и четыре истребителя F-16, а также самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.

Как отметил командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк, совместные действия с ВВС США в Европе позволили «провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе».

Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве.

27 июля в Чёрном море завершились учения Sea Breeze 2020, в которых участвовали военные из США, с Украины и из ряда стран — участниц и партнёров НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить