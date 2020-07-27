Учения Sea Breeze 2020 завершились

Учения Sea Breeze 2020 в Чёрном море завершились. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

«В Чёрном море завершились юбилейные, 20-е международные учения Sea Breeze», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Минобороны заявили, что «все задачи манёвров в Чёрном море выполнены в полном объёме».

Отмечается, что «руководители учений Sea Breeze 2020 от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач».

«По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между Украиной, США, региональными союзниками и партнёрами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в учениях Sea Breeze 2020 принимают участие военные из США, Украины и ряда стран — участниц и партнёров.

Подробнее — в материале RT.