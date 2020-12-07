«На Украине уже нечего реформировать»: как Зеленский планирует повысить качество армии и оборонного сектора страны

Киев не намерен сокращать расходы на нужды вооружённых сил. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он неоднократно обещал, что ВСУ продолжат получать финансирование в приоритетном порядке, несмотря на экономические трудности. В офисе Зеленского называют украинскую армию «одной из сильнейших в Европе». Однако, как отмечают эксперты, такая точка зрения не соответствует действительности, несмотря на высокие военные расходы. По мнению аналитиков, основная проблема Киева в этой сфере — деградирующий оборонный сектор.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не сокращать финансирование ВСУ. По его словам, армия страны продолжит получать образцы нового и модернизированного вооружения.

«Мы никогда не будем экономить на своей армии, а следовательно — и на безопасности своей страны», — заявил Зеленский в ходе торжеств по случаю дня Вооружённых сил Украины.

«Нужно сокращать расходы»

Между тем 6 декабря спикер Верховной рады Дмитрий Разумков на пресс-брифинге сообщил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год запланировано небольшое уменьшение расходов на оборону по сравнению с 2020-м.

«Меня это (сокращение оборонного бюджета. — RT) так же смущает, потому что я уверен, что мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону, расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (ВВП. — RT)», — сказал Разумков.

Как отметил Разумков, первоначальный проект бюджета предусматривал дефицит госбюджета Украины составлял 6% ВВП, но после доработки его удалось снизить до 5,5%. Тем не менее спикер Рады отметил, что парламентарии уже обратились в Министерство финансов и пытаются найти дополнительные средства, чтобы не сокращать финансирование оборонного сектора.

Торжественная церемония на площади перед центральным входом в Мариинский дворец в честь для вооружённых сил Украины

© president.gov.ua

Примечательно, что несмотря на тяжёлое финансовое положение страны, на Украине в 2021 году значительно вырастут расходы на содержание высших институтов госвласти. В частности, по сравнению с уровнем 2020 года затраты на обеспечение работы офиса президента увеличатся на 39,1%, Верховной рады — на 9%, правительства — на 7,9%.

В начале ноября своим указом Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о необходимости предусмотреть в бюджете государства финансирование ВСУ и силовых ведомств страны в размере не менее 267,25 млрд гривен ($9,5 млрд).

Незадолго до этого решения Зеленский заявил, что 2020 год стал рекордным по объёму затрат на оборону и безопасность. При этом в 2021 году непосредственно на нужды ВСУ, по словам президента, будут выделены свыше 117 млрд гривен ($4,16 млрд). Как отметил украинский лидер, это на 15 млрд гривен больше, «чем в эпоху билбордов об армии».

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«Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию. Всё это было. Но есть неоспоримые факты. В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну», — сказал Зеленский, выступая в Верховной раде в октябре.

В комментарии RT украинский политолог Александр Семченко заметил, что Зеленский, как и его предшественник Пётр Порошенко, активно эксплуатирует образ «патрона» украинской армии, рассчитывая таким образом удовлетворить запросы радикальной улицы и сохранить имидж сильного лидера.

«Зеленский продолжает курс Порошенко, хотя в стране экономическая ситуация находится на грани катастрофы — в условиях пандемии Украина остро нуждается в дополнительных средствах на медицину и социальное обеспечение. Здесь как раз нужно сокращать расходы на армию и весь репрессивный аппарат и пиариться именно на этом», — подчеркнул Семченко.

«30 лет бесхозяйственности»

В офисе президента Украины утверждают, что ВСУ превратились «в одну из сильнейших армий в Европе». Однако, как полагают эксперты, окружение Зеленского и он сам неадекватно оценивают реальную ситуацию с боеспособностью вооружённых сил страны.

Ахиллесовой пятой ВСУ, как и прежде, остаётся деградирующий национальный оборонно-промышленный комплекс (ОПК), пояснил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Танки Т-72, отремонтированные предприятиями концерна «Укроборонпром»

© УкрОборонПром

По его мнению, предприятия Украины не способны выпускать для армии по-настоящему современное вооружение. В связи с этим стремление Киева любой ценой сохранить высокий уровень военных расходов не приведёт к качественному обновлению ВСУ, говорит Подберёзкин.

«После распада СССР украинцам досталась прекрасная часть советского оборонно-промышленного комплекса. Но 30 лет бесхозяйственности, воровства и продаж оружия по дешёвке за границу привели к печальным последствиям. Киев собирается каким-то образом восстановить прежний потенциал, но как это сделать, я не очень представляю», — сказал Подберёзкин.

Руководство Украины видит выход из кризиса в реформировании сектора, ориентированного на поставки вооружений. В начале декабря стало известно, что в 2021 году своё существование прекратит концерн «Укроборонпром», объединяющий десятки украинских НИИ, производственных и ремонтных предприятий.

На базе активов «Укроборонпрома» будут созданы две крупные компании — «Оборонные системы Украины» и аэрокосмический холдинг. В каждом из них будет действовать собственный наблюдательный совет. Зеленский ожидает увидеть первые результаты реформы через 6—9 месяцев.

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«Планируется, что в следующем году «Укроборонпром» прекратит своё существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков», — заявил журналистам 3 декабря новый глава концерна Юрий Гусев.

Ранее пост гендиректора «Укроборонпрома» занимал экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Зеленский уволил его с этой должности в октябре и назначил и.о. руководителя концерна Игоря Фоменко.

В планах нового менеджмента «Укроборонпрома» провести аудит, по итогам которого из состава компании должны быть исключены около половины предприятий. Оставшиеся не у дел заводы инженерные и научные коллективы будут либо закрыты, либо переформатированы.

«Трансформация «Укроборонпрома» должна привести к тому, что это будут корпоратизированные предприятия государственной формы собственности. Они смогут на равных с другими поставщиками участвовать в тендерах для нужд армии через Prozorro (украинская система госзакупок. — RT). Наша задача — сделать этот государственный бизнес конкурентоспособным», — заявил в конце ноября в интервью РБК-Украина Игорь Фоменко.

Здание концерна «Укроборонпром» в Киеве

РИА Новости

Следствие «русофобской политики»

Как полагает Александр Семченко, «Укроборонпром» ликвидируется под предлогом борьбы с коррупцией. Номинально концерн активно сотрудничает в сфере противодействия экономических преступлений с СБУ и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), но в реальности серьёзная борьба за прозрачность заключения контрактов не ведётся, говорит Семченко.

«Фундаментальная причина бед украинской оборонки заключается в зашкаливающих объёмах воровства. Если их хоть немного уменьшить, то ситуация действительно станет лучше. Другое дело, что на этом поприще правоохранительная система Украины не работает. Например, НАБУ создано в обход Конституции и возглавляется коррупционером, и это никого не смущает», — констатировал Семченко.

По мнению эксперта, за спорами о формате существования ОПК постмайданные реформаторы игнорируют вопросы модернизации производственного оборудования, привлечения квалифицированных инженерных кадров, финансирования фундаментальной и прикладной науки.

«Не думаю, что «Укроборонпром» стал эффективной организацией, но его разукрупнение может привести к потере управляемости всем оборонно-промышленным комплексом, который и раньше был в не состоянии удовлетворять потребности армии», — пояснил Семченко.

Похожего взгляда на ситуацию придерживается Алексей Подберёзкин. По его словам, Украина эксплуатирует остатки советского оборонно-промышленного потенциала, пытаясь «создать на этой базе некое подобие собственного ОПК».

«По большому счёту на Украине уже нечего реформировать. И то, что Зеленский, как и Порошенко, выбивает из бюджета массу денег на нужды «обороны», я объясняю прежде всего русофобской политикой, предполагающей нагнетание напряжённости вдоль границы с Россией», — подытожил Подберёзкин.