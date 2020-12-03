В 2021 году «Укроборонпром» расформируют

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Украинский государственный концерн «Укроборонпром» прекратит существование в 2021 году.
В 2021 году «Укроборонпром» расформируют
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Об этом заявил глава предприятия Юрий Гусев, вступивший в должность 3 декабря.

«Планируется, что в 2021 году концерн «Укроборонпром» прекратит существование. Вместо него будут образованы холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, во избежание каких-либо коррупционных или иных рисков», — заявил он.

В апреле 2020 года также сообщалось, что на Украине собираются ликвидировать «Укроборонпром» и создать вместо него шесть отраслевых холдингов.

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