В 2021 году «Укроборонпром» расформируют

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» прекратит существование в 2021 году.

Об этом заявил глава предприятия Юрий Гусев, вступивший в должность 3 декабря.

«Планируется, что в 2021 году концерн «Укроборонпром» прекратит существование. Вместо него будут образованы холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, во избежание каких-либо коррупционных или иных рисков», — заявил он.

В апреле 2020 года также сообщалось, что на Украине собираются ликвидировать «Укроборонпром» и создать вместо него шесть отраслевых холдингов.