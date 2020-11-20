«Примитивная логика»: зачем в Киеве предложили «перевернуть сознание» крымчан

Киев должен признать реальное положение дел и смириться с тем, что Крым — это Россия. Такое мнение в интервью RT выразил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын заявил о необходимости «перевернуть сознание» крымчан, чтобы «вернуть» полуостров Украине. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что разнообразные инициативы Киева по «деоккупации» полуострова вызывают лишь отторжение у местного населения. По мнению аналитиков, действующая украинская власть не в состоянии выработать «адекватную политику» в отношении Крыма.

В России отреагировали на высказывание советника главы офиса президента Украины, экс-главы правительства автономной республики Крым Сергея Куницына о необходимости «перевернуть сознание» крымчан, чтобы «вернуть» полуостров в состав Украины.

Так, в комментарии RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Куницын «всегда ориентировался на Украину», в отличие от подавляющего большинства жителей республики, которые всегда симпатизировали России.

«Во все времена он (Куницын. — RT) был не вместе с крымчанами, всегда ориентировался на Украину, выступал ярым проводником интересов Киева... Что касается того, чтобы «перевернуть сознание» людей в Крыму: в теории об этом можно говорить, а практически это невозможно», — подчеркнул Цеков.

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Как пояснил сенатор, киевские политики должны смириться с тем, что Крым находится в составе России.

«Это пойдёт на пользу всем, прежде всего Украине и верхушке её политической элиты в лице Зеленского и его окружения. Им уже нужно прийти к однозначному выводу о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины», — сказал Цеков.

С аналогичным тезисом в беседе с RT выступил и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, украинские политики уже шесть лет «следуют примитивной логике», которая заключается в том, что севастопольцы и крымчане якобы проголосовали за возвращение в состав России «по принуждению» или «не обдумав свой выбор».

«Слова Куницына укладываются в эту парадигму... Отсутствие новых идей и подходов в окружении второго постмайданного президента Украины красноречиво говорит, что официальный Киев прекрасно понимает отсутствие каких-либо перспектив возвращения полуострова», — отметил Белик.

«Перевернуть сознание»

Напомним, 19 ноября в эфире телеканала ATR Сергей Куницын заявил о необходимости сформировать экспертный совет по Крыму и начать борьбу за «мозги» крымчан.

«Чтобы вернуть территорию, в частности Крым, надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание», — сказал Куницын.

Также советник главы офиса президента Украины выступил с рядом инициатив, которые, с его точки зрения, могли бы способствовать «возвращению» полуострова в состав Украины.

Побережье Крыма

РИА Новости

© Константин Михальчевский

В частности, он предложил создать особую экономическую зону в трёх районах Херсонской области (в Новотроицком, Каланчакском и Чаплинском), которые прилегают к «административной границе» с Крымом. По мнению Куницына, успешное развитие бизнеса на этих территориях должно привлечь внимание жителей полуострова.

Советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что «путь, который нам предстоит пройти, сложный и непростой». По словам Куницына, для Москвы вопрос принадлежности полуостров закрыт и по этой причине команда президента предприняла грамотный дипломатический манёвр, запустив так называемую «Крымскую платформу».

«На мой взгляд, главный плюс этого действа (запуска «Крымской платформы». — RT) в том, что Украина пошла путём создания платформы без участия России, потому что ответ России по Крыму для нас понятен», — пояснил Куницын.

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Официальный Киев возлагает большие надежды на этот дипломатический механизм, который предполагает проведение разнообразных международных мероприятий, где будет обсуждаться ситуация на полуострове.

В частности, Киев рассчитывает на проведение саммита присоединившихся к «платформе» глав государств. На данный момент украинский проект уже поддержали в США. Также, как ожидает руководство республики, в «Крымской платформе» будут участвовать Турция и ЕС.

С точки зрения МИД Украины, «Крымская платформа» служит цели «деоккупации Крыма».

Как пояснил в ноябре в эфире украинского телеканала «Дом» (был создан для «жителей временно оккупированных территорий». — RT) «постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич, дипломатический механизм позволит постоянно держать на повестке дня вопросы, связанные с полуостровом. По мнению чиновника, «Россия очень хочет, чтобы вопрос Крыма замалчивался и не обсуждался».

В беседе с RT проживающий в Крыму политический консультант Денис Батурин заявил, что Киев «отчаянно пытается вернуть вопрос принадлежности полуострова на международную арену и организовать переговорную площадку с участием зарубежных государств». Однако, как полагает эксперт, без участия России «Крымская платформа» лишена смысла.

«Её задача очень проста — это попытка актуализировать крымскую проблематику на глобальном уровне, попытаться организовать международную переговорную площадку. Но для Москвы вопрос Крыма закрыт и потому ни с кем обсуждаться не будет. В связи с этими инициативы Киева и таких людей, как Куницын, далеки от реальной ситуации», — констатирует Батурин.

«Навредить российскому Крыму»

Формально «деоккупация» Крыма стала одним из ключевых приоритетов дипломатии Владимира Зеленского. Выступая 20 октября в Верховной раде, президент Украины заявил, что будет добиваться «возвращения наших территорий».

По его словам, власти помнят о том, что на полуострове живут «наши граждане», о которых необходимо «заботиться». С этой целью, как сказал Зеленский, Киев ищет новые «инструменты» влияния на ситуацию, среди которых он назвал «Крымскую платформу» и запуск телеканала «Дом».

Владимир Зеленский на трибуне в Верховной раде

© president.gov.ua

Между тем, как отметили эксперты, Киев не предпринял даже элементарных мер, которые гипотетически могли бы способствовать формированию позитивного имиджа Украины в глазах крымчан. Так, Киев по-прежнему блокирует поставки воды по Северо-Крымскому каналу, объясняя своё решение нежеланием снабжать промышленность и «военные базы» РФ. При этом нехватку воды испытывает не только хозяйственная и военная инфраструктура Крыма, но и местное население.

Впрочем, власти полуострова не рассчитывают на снисхождение Киева. 2 ноября в интервью телеканалу «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что республика не просит Украину возобновить поставку воды. По его словам, регион решит эту проблему без её помощи.

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«Мы справимся своими силами. Мы вообще не надеялись абсолютно на руководство Украины, так как понимали, что они будут делать всё, чтобы навредить российскому Крыму, Российской Федерации», — сказал Аксёнов.

Денис Батурин считает, что Зеленский и его окружение «совершают большую ошибку», политизируя вопрос поставок воды и нормализации торгово-экономических отношений с полуостровом. Как пояснил политолог, Киев исходит из той логики, что гражданское население может «смириться» с подобными неудобствами.

«Проблема с водой будет непременно решена, причём за счёт российских ресурсов. Напомню, что в 2015 году Украина устроила энергетическую блокаду Крыма, но этот вопрос был окончательно закрыт. Такой политикой в отношении Крыма власти Украины добьются, скорее, обратного эффекта. Никаких «инструментов», чтобы «перевернуть сознание» крымчан, у Киева нет», — рассуждает Батурин.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, в свою очередь, считает, что руководство Украины не в состоянии выработать адекватную политику в отношении Крыма. В комментарии RT эксперт назвал последние инициативы Киева «созданием иллюзии реальной работы».