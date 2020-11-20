В Совфеде оценили заявление советника главы офиса Зеленского по Крыму

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Анастасия Румянцева, Ангелина Шурпина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление Сергея Куницына, советника главы офиса президента Украины, о том, что властям необходимо перевернуть сознание людей для возвращения Крыма в состав Украины.
В Совфеде оценили заявление советника главы офиса Зеленского по Крыму
  • РИА Новости

«Нет политической воли у представителей Украины признать очевидный факт нахождения Крыма в составе России. Куницын — сам крымчанин... Во все времена он был не вместе с крымчанами, всегда ориентировался на Украину, выступал таким ярым проводником интересов Киева в Крыму, почему особым авторитетом он и не пользовался. Что касается того, чтобы перевернуть сознание людей в Крыму: об этом можно говорить в теории, а практически это невозможно», — подчеркнул Цеков.

Сенатор отметил, что «всегда две трети крымчан считали, что Крыму было бы лучше быть с Россией». 

«Если кому-то надо перевернуть сознание, то как раз таким личностям, как Куницын... Они должны смириться с фактом нахождения Крыма в составе России. Это на пользу пойдёт всем, прежде всего Украине и верхушке украинской политической... Он (Крым. — RT) навечно воссоединился с Россией, и ещё один раз говорю: такая позиция и понимание этого пойдут на пользу прежде всего Украине», — заключил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын заявил в эфире украинского телеканала ATR о том, что властям необходимо перевернуть сознание людей для того, чтобы вернуть Крым. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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