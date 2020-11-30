«Корень проблем антикоррупционной политики»: как Зеленский пытается урегулировать кризис вокруг директора НАБУ

В команде Владимира Зеленского призвали главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника добровольно уйти в отставку. С таким заявлением выступил замруководителя офиса президента Украины Олег Татаров. Ранее Конституционный суд Украины признал назначение Сытника незаконным, но после этого Зеленский пообещал послам стран G7 оставить главу НАБУ на занимаемой должности. Подобные противоречия эксперты объясняют давлением Запада: президент Украины не желает ссориться с «международными партнёрами», но рассчитывает, что Сытник покинет пост сам.

Замглавы офиса президента Украины Олег Татаров призвал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника уйти в отставку. По его словам, руководитель этого силового ведомства не имеет морального права продолжать работу на своём посту из-за доказанной судом вины в коррупционном преступлении.

Напомним, в начале сентября 2019 года Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артёма Сытника виновным в административном нарушении — якобы во время отдыха в охотничьем хозяйстве в Ровенской области его пребывание в размере 25 тыс. гривен оплатили другие люди. При этом директор НАБУ не указал эту сумму в своей декларации.

«Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности, дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета», — сказал Татаров в интервью украинскому изданию «Закон и Бизнес».

По мнению замглавы офиса президента, Сытник является «корнем проблем в антикоррупционной политике государства».

«НАБУ — это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артём Сытник», — заявил Татаров.

Как пояснил ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина 24», в стране отсутствует правовой механизм увольнения главы НАБУ. По словам председателя украинского парламента, Сытник «может уйти самостоятельно, его не могут заставить это сделать».

Конституционный кризис

Напомним, Артём Сытник возглавляет НАБУ с апреля 2015 года. Однако последние месяцы легитимность и правомочность его пребывания в должности главы этого ведомства вызывает бурные споры.

28 августа 2020 года Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника на пост директора НАБУ. 16 сентября КСУ также признал не соответствующими Конституции ряд положений закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Они полностью утратят юридическую силу через три месяца с момента вынесения решения.

Директор НАБУ Артём Сытник

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© @nabu.gov.ua

26 ноября правительство Украины утвердило законопроект, регулирующий деятельность НАБУ. По нему право назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро переходит от президента к Верховной раде.

Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Сытник останется на своей должности, пока парламент не выберет нового главу антикоррупционного ведомства.

Напомним, 26 октября Окружной административный суд Киева вынес постановление об увольнении Сытника и решил направить в Государственное бюро расследований (ГБР) указание возбудить уголовное дело против него за неисполнение постановления КСУ от 28 августа, а также за незаконное присвоение полномочий и попытку захвата власти.

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Однако, несмотря судебные решения, Сытник по-прежнему занимает должность директора НАБУ. В интервью журналистам он неоднократно повторял, что не признаёт решения судов и намерен оставаться в кресле директора НАБУ до 2022 года — вплоть до истечения срока его полномочий.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пообещал 19 ноября послам стран — участниц G7, что глава Национального антикоррупционного бюро продолжит работать в своей должности после 16 декабря, когда по решению КСУ произойдёт аннулирование указа Порошенко о назначении Сытника.

«Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности», — заявил Зеленский во время видеоконференции с представителями стран «Большой семёрки».

«Инструмент внешнего управления»

В команде Зеленского не впервые выступают против Сытника. Например, комментируя журналистам постановление КСУ от 28 августа, представитель президента в этой инстанции Фёдор Вениславский заявил, что Сытник больше не может исполнять полномочия директора НАБУ, а все его решения «будут, очевидно, сомнительно легитимными».

В то же время, как отметил чиновник, для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро требуется разрешить ряд правовых коллизий, связанных с тем, какая институция имеет право прекращать с ним трудовые отношения.

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По мнению экспертов, сейчас Зеленский рассчитывает дистанцироваться от проблем вокруг процедуры увольнения Сытника. Помимо добровольной отставки, в офисе президента надеются изменить закон о НАБУ, переложив право назначения и увольнения директора ведомства на Верховную раду, считают аналитики. Именно такой законопроект представило 26 ноября правительство Шмыгаля.

При этом эксперты обратили внимание на очевидное противоречие в заявлениях Олега Татарова, призвавшего Сытника уйти в отставку, и президента Украины, который дал Западу гарантии, что директор НАБУ не лишится своего поста.

В комментарии RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев объяснил такую ситуацию большим давлением, под которым находится Зеленский. С одной стороны, президент Украины пытается найти точки соприкосновения с национальным правом и КСУ, требующим ухода Сытника, с другой — стремится угодить требованиям «западных партнёров».

«На самом деле Зеленский был бы рад избавиться от НАБУ, но не может пойти против Запада и сделать, например, соответствующее публичное заявление. По этой причине, как я думаю, и появилось интервью Татарова, который осторожно критикует НАБУ и просит Сытника уйти по-хорошему», — рассуждает Суздальцев.

Видеоконференция Владимира Зеленского с послами стран — участниц G7

© Пресс-служба Президента Украины

Такой же точки зрения придерживается и украинский политолог Александр Семченко. В беседе с RT он заявил, что главной проблемой Зеленского и его окружения является зависимое от Запада положение. По словам эксперта, президент Украины опасается ссоры с «зарубежными кураторами».

В кризисной ситуации, которая сложилась вокруг НАБУ, украинский лидер не придумал ничего иного, как попытаться снять ответственность со своей персоны, полагает Семченко.

«Зеленский — зависимый от Запада человек. Он не способен предпринимать решительных шагов по отношению к НАБУ, хотя этому органу нет места в правоохранительной системе Украины. Это инструмент внешнего управления, институт, специально созданный для осуществления иностранного влияния на внутреннюю политику Украины», — сказал Семченко.

Эксперт считает, что Зеленский как гарант Конституции обязан следовать постановлениям КСУ. Кроме того, как отметил Семченко, за более чем пять лет работы НАБУ продемонстрировало вопиющую некомпетентность на поприще борьбы с коррупцией.

«За время своего существования НАБУ съело миллиарды гривен и оказалось абсолютно бесполезным с точки зрения борьбы с коррупцией и возврата украденных средств. К тому же КСУ справедливо отметил, что этот орган был сформирован незаконно», — подчеркнул эксперт.

С ним солидарен и Андрей Суздальцев. Аналитик полагает, что реальная борьба с коррупцией на Украине требует появления совершенной иной правоохранительной инфраструктуры.

«Коррупция на Украине демонтирует государственное устройство, блокирует её социальное и экономическое развитие. И создание специализированных антикоррупционных институтов было чистой воды популизмом. Этот процесс происходил под патронажем Запада и был нужен только для того, чтобы держать под контролем украинскую элиту», — резюмировал Суздальцев.