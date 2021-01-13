РБК: газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей находится в залоге у российской НКО

В залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» находятся активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, речь идёт об акциях подконтрольных ему компаний и природном газе расчётной стоимостью почти 100 млрд рублей.

Как пишет РБК, это следует из последней доступной отчётности фонда за 2019 год.

Уточняется, что Фонд промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа.

В январе 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн для обеспечения по иску российского банка ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции».