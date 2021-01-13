РБК: газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей находится в залоге у российской НКО

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В залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» находятся активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, речь идёт об акциях подконтрольных ему компаний и природном газе расчётной стоимостью почти 100 млрд рублей.
РБК: газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей находится в залоге у российской НКО
  • РИА Новости

Как пишет РБК, это следует из последней доступной отчётности фонда за 2019 год.

Уточняется, что Фонд промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа.

В январе 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн для обеспечения по иску российского банка ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции».

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