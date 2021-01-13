На Украине планируют ввести государственное регулирование цен на газ

Правительство Украины планирует установить государственное регулирование цен на газ на время действия карантинных ограничений.

«Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, резкого и неподъёмного роста биржевых цен на газ за последние недели предлагается ввести государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на период карантинных ограничений или до завершения данного отопительного сезона», — цитирует ТАСС премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что предложено установить цену на газ для всех бытовых потребителей в размере 6,99 гривен за 1 куб. м.

Ранее в Закарпатской области Украины более 100 человек из-за высоких тарифов на газ устроили акцию протеста около здания управления Виноградовского отдела «Закарпатгаза».