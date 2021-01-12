В Закарпатской области Украины люди вышли на протест из-за тарифов на газ

В Закарпатской области Украины более 100 человек из-за высоких тарифов на газ устроили акцию протеста около здания управления Виноградовского отдела «Закарпатгаза».

Об этом сообщает «112 Украина».

«Протесты продолжаются... Люди недовольны ценами на газ, тем, что должны платить за транспортировку газа, потому что не понимают, почему должны платить, ведь сами устанавливали трубы и для них эта цена полностью не оправдана», — пишет телеканал.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал бытовых потребителей покупать газ у «Нафтогаза», чтобы «сэкономить на счетах».