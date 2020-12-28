«Выгоду извлекают только внешние игроки»: как изменятся газовые тарифы на Украине в 2021 году

Украинских потребителей ожидает рост цен на природный газ. В НАК «Нафтогаз» уже анонсировали увеличение расценок в январе для населения и отменили один из тарифов. Примеру «Нафтогаза» могут последовать и другие компании, считают эксперты. При этом с января областные организации по поставке топлива начнут отключать пользователей, которые отказались от установки счётчиков газа.

Начиная с 1 января 2021 года украинские потребители не смогут приобретать газ у компании НАК «Нафтогаз» в рамках годового тарифа. Об этом сообщили в энергетической компании, заявление было опубликовано на сайте «Нафтогаза» 27 декабря. Компания приостанавливает для потребителей возможность подключаться к тарифному плану «Годовой».

Те покупатели, которые уже используют этот тарифный план, смогут платить по той цене, которая была зафиксирована в момент подключения, уточняется на сайте компании.

В «Нафтогазе» объяснили это решение тем, что половина отопительного сезона уже прошла и компания якобы получает мало заявок на годовой тариф. Стоит отметить, что по условиям годового контракта клиент получает топливо на протяжении года по единой фиксированной цене. Сейчас цена одного кубометра газа, поставляемого по тарифу «Годовой», составляет 6,45 гривен. Это больше, чем помесячный тариф, который сейчас составляет 6,33 гривны за кубометр газа. Но в случае роста цен на газ в стране стоимость кубометра по тарифу «Годовой» останется для потребителей неизменной.

Reuters

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Действительно, уже в январе помесячный тариф «Нафтогаза» заметно вырастет. 26 декабря компания объявила о готовящемся повышении тарифов на газ для населения сразу на 14,06%. Цена для тарифа «Месячный» с учётом НДС, но без стоимости доставки составит 7,22 гривен за кубический метр.

«Фиксация тарифа на год позволяла людям сэкономить в случае роста рыночных цен. Теперь тем пользователям, которые не успели подключиться к годовому тарифу, придётся платить больше», — пояснил в комментарии RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

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При этом в компании утверждают, что тарифы «Нафтогаза» ниже, чем средние цены на украинском газовом рынке. А нынешний рост расценок связан с сезонными факторами и ростом оптовых цен на природный газ, говорится в сообщении «Нафтогаза».

Напомним, с 1 августа на Украине начал действовать свободный газовый рынок. Потребителям было предложено выбирать поставщика топлива из целого списка энергетических компаний. До этого действовала иная система: «Нафтогаз» продавал топливо газосбытовым компаниям, которые затем поставляли его гражданам. Кроме того, правительство прекратило контролировать цены на топливо, отпускаемое населению.

Ранее «Нафтогаз» серьёзно повышал цены на топливо в сентябре — тогда тариф для населения вырос сразу на 45,2% по сравнению с уровнем августа.

Доля компании на розничном газовом рынке Украины, по данным СМИ, составляет около 3%. Однако «Нафтогаз» намерен довести этот показатель как минимум до 20%.

Как отметил источник RT в НАК «Нафтогаз», в следующем году вырастут расценки не только на топливо, но и на его транспортировку до потребителя.

«Это связано с ростом оптовых цен. Украина взяла обязательства перед международными партнёрами не продавать газ в убыток, поэтому как только он дорожает на мировых рынках, это сразу же отражается на кошельках потребителей. Учитывая, что в следующем году правительство хочет продолжить работу с международными кредиторами, этот вопрос, вероятнее всего, даже не будет выноситься на обсуждение», — отметил источник.

Стихийный рынок

По мнению экспертов, в перспективе расти будут не только тарифы «Нафтогаза», но и других энергетических компаний Украины. Сейчас расценки остальных поставщиков газа колеблются от 6,49 гривен до 10,8 гривен за кубометр газа.

При этом, как отметил в комментарии RT политолог и экономист Александр Дудчак, переплачивать за топливо приходится не только бытовым потребителям, но и бизнесу.

«Украина не только импортирует газ, но и добывает. Причём собственная добыча составляет немалую долю от потребления. Но вместо того, чтобы поставлять этот газ населению по низким тарифам, его цена привязывается к мировым ценам. Хотя снижение тарифов повысило бы конкурентоспособность украинских товаров, не говоря уже об интересах рядовых покупателей, которые используют газ для отопления жилья», — отметил эксперт.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус

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Вместе с тем, как заявил в октябре 2020 года глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, время низких цен на газ, начавшееся весной 2020 года, проходит. По словам депутата, до весны 2021 года цены будут расти, поскольку сейчас тарифы напрямую зависят от мировых цен на топливо.

«У нас происходит либерализация рынка газа. Это всегда хорошо для компаний, но не всегда хорошо для потребителей, если нет достаточной конкуренции», — заявил Герус во время онлайн-дискуссии Energy Inside.

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Под «либерализацией» украинские власти подразумевают отказ от государственного регулирования газовых тарифов. До 1 августа правительство устанавливало предельные тарифы на газ для потребителей, а специальные обязательства поставлять топливо населению по более низким, чем для бизнеса, расценкам кабмин возлагал на «Нафтогаз».

Изначально планировалось, что переход на рыночное ценообразование состоится с 1 июля, однако правительство долго не могло решить вопрос назначения «поставщика последней надежды». Так на Украине называют компанию, которая обязана будет обеспечить газом оставшегося без поставщика потребителя. В итоге эти функции были возложены на «Нафтогаз».

Власти Украины отказались от регулирования тарифов для населения под давлением МВФ, подчёркивают эксперты. Именно приведение цен на топливо к рыночному уровню стало ранее одним из условий для выделения фондом очередного кредитного транша.

Похожей точки зрения придерживается и Ростислав Ищенко. По словам эксперта, украинские власти вполне могли бы обеспечить более низкие расценки на топливо, но не делают это из-за позиции МВФ.

«Киев фактически гордится тем, что покупает газ по завышенным ценам и продаёт по той же цене населению и бизнесу... Страна ничего не получает в итоге — выгоду извлекают только внешние игроки. Это абсолютный абсурд», — подытожил Ищенко.

В рамках этого курса была принята ещё одна мера, которая начнёт действовать с 1 января 2020 года. Согласно закону «Об обеспечении коммерческого учёта природного газа» газораспределительные компании (облгазы) получат право отключать потребителей от сети за отсутствие газовых счётчиков. Документ был принят ещё в 2017 году, но вступает в силу в следующем месяце.

РИА Новости

Согласно закону, за установку счётчика и сам счётчик должны платить облгазы — или должна выплачиваться компенсация из бюджета. Однако нередко граждане устанавливают приборы за свой счёт.

Как отметил Ростислав Ищенко, многим украинским гражданам сегодня просто не по карману оплатить установку счётчика.

«Порой люди жалуются, что их месячный доход составляет около 6 тыс. гривен. Ясно, что покупка счётчика в такой ситуации станет серьёзным ударом по бюджету. Для многих это действительно значительная сумма», — подчеркнул эксперт.