«Конфронтационная риторика»: почему в Киеве заявили о подготовке к прекращению газового транзита через Украину

Украинские газотранспортные сети готовы к полной остановке транзита российского газа из РФ, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. При этом, по его словам, Киев не прекращает борьбу с проектом «Северный поток—2», который якобы «несёт риски» для Украины и Европы. По мнению экспертов, заявления о возможной полной остановке транзита — не что иное, как спекуляция, цель которой — подтолкнуть США к новым санкциям против «Северного потока—2». Аналитики констатируют, что Украина сама создала предпосылки для строительства газопроводов в обход её территории, поскольку в своё время отказалась от диалога с Москвой.

Киев готов к полной остановке транзита российского газа, об этом заявил в интервью украинскому изданию Liga.net глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Однако украинская сторона не намерена прекращать борьбу против российско-германского проекта «Северный поток—2», рассчитывая в этом вопросе на поддержку западных партнёров.

«Уже сейчас очевидно, что Газпром не сможет закончить этот проект («Северный поток — 2». — RT) раньше 2021 года. К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию. Но мы не прекращаем бороться против проекта «Северный поток — 2» и рассчитываем на поддержку и американских и европейских партнеров, так как «Северный поток — 2» несёт риски не только для Украины, но и для всей Европы повышая её зависимость от поставок газа из РФ», — заявил Макогон.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон

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По его словам, сейчас руководство компании изучает возможность альтернативных способов использования мощностей газотранспортной системы — в частности, поставки американского регазифицированного СПГ из Польши в страны Восточной Европы. Однако пока эти планы реализовать вряд ли возможно, поскольку польская сторона до сих пор не достроила отрезок газопровода в районе города Творжень, говорит Макогон.

Битва за транзит

Напомним, в конце прошлого года Москва и Киев смогли договориться об условиях транзита российского газа через Украину в Европу. Новый пятилетний контракт был подписан в последний момент, за считанные часы до истечения срока действия предыдущего договора.

Путь к соглашению был весьма непростым: на протяжении всего предшествующего периода Киев постоянно подавал в международные судебные инстанции иски против «Газпрома». Так, в начале 2019-го украинский «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитражный суд с требованием, чтобы Россия компенсировала снижение стоимости украинской ГТС из-за прокладки газопроводов в обход республики. Свои убытки Киев оценил тогда примерно в $12 млрд. Кроме того, «Нафтогаз» требовал задним числом пересмотреть тарифы на транзит российского газа, а также обвинял Москву в срыве договорённостей по объёмам прокачиваемого топлива.

РИА Новости

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Отказ Киева от исковых требований стал одним из условий российской стороны при заключении нового контракта. Договор, подписанный 31 декабря 2019 года, гарантирует Украине прокачку 225 млрд кубометров газа через её территорию в течение пяти лет. При этом объёмы транзита будут постепенно снижаться: если в текущем году планируется прокачать 65 млрд куб. м, то начиная с 2021-го ежегодные объёмы будут ограничены 40 млрд куб. м.

В то же время, по условиям предыдущего контракта ежегодно через ГТС Украины должно было прокачиваться как минимум 110 млрд куб. м газа. Хотя реальный объём транзита порой отклонялся от этой цифры, он всё равно оставался на достаточно высоком уровне. Благодаря поставкам топлива из РФ украинская казна ежегодно пополнялась примерно на $3 млрд.

Сокращение этой статьи доходов не устраивает Киев, констатируют политологи. Поэтому украинские власти не оставляют попыток воспрепятствовать реализации российских газотранспортных проектов, призванных диверсифицировать транзит — «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

Напомним, «Турецкий поток» представляет собой экспортный газопровод в Турцию через Чёрное море. Меморандум о взаимопонимании по строительству этой магистрали Botas Petroleum Pipeline Corporation и «Газпром» подписали в декабре 2014 года. Поставки газа по «Турецкому потоку» стартовали в январе 2020-го, его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.

Начало проекту «Северный поток — 2» было положено в 2012 году, когда акционеры уже действовавшего «Северного потока» приняли решение об экономической целесообразности прокладки второй ветки трансбалтийской магистрали. Соглашения о финансировании проекта были подписаны в 2017 году между Nord Stream 2 AG и европейскими компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Суммарная мощность «Северного потока —2» составит 55 млрд куб. м газа в год. В результате, вместе с «Северным потоком» по дну Балтийского моря в Европу будет ежегодно поставляться 110 млрд куб. м газа.

При этом проект ещё на начальной стадии реализации стал объектом нападок не только со стороны Киева, но также Вашингтона и Варшавы. По мнению властей США, он якобы угрожает энергетической безопасности Европы, поскольку ведёт к зависимости европейских стран от российских поставок.

«Энергия нужна всегда»

После многократных угроз Вашингтону всё же удалось создать препятствия для реализации «Северного потока — 2». В декабре 2019 года швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой подводных элементов «Северного потока — 2», остановила работу. Руководство компании объяснило этот шаг нежеланием пострадать от американских санкций.

Впрочем, решение швейцарцев лишь замедлило строительство газопровода, но не привело к его остановке. Как рассказал журналистам официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, на момент декабря 2019 года было уложено около 2,3 тыс. км трубопровода из приблизительно 2,46 тыс. км.

Оставшийся участок газопровода Россия проложит самостоятельно. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции в январе 2020-го.

Ангела Меркель и Владимир Путин

РИА Новости

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В скорейшем запуске «Северного потока — 2» заинтересована и Германия. Как заявила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, проект необходимо довести до конца.

По мнению экспертов, после запуска «Северного потока — 2» для Германии откроется ряд новых возможностей, поскольку все крупные газопроводы будут замыкаться на ней.

«Германия не только будет получать трубопроводный газ напрямую из России, но и станет газораспределительным хабом для Европы и сможет зарабатывать на транзите и перепродаже газа», — пояснил в беседе с RT преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Кризисы приходят и уходят, а энергия нужна всегда. «Северный поток—2» рассчитан на десятилетия работы по снабжению Германии и Европы российским газом, что будет выгодно как для России как экспортёра, так и для Европы, которая заинтересована в этих ресурсах», — пояснил Гривач.

«Были шансы сохранить транзит»

Комментируя заявление руководителя украинской компании «Оператор ГТС Украины» о готовности Киева к полному прекращению транзита, эксперты обращают внимание на преждевременность подобных прогнозов. Как напомнил Игорь Юшков, транзитный контракт между Киевом и Россией будет действовать ещё пять лет, в течение которых «Газпром» будет платить украинской стороне за прокачку топлива.

«Украинская сторона делает подобные заявления, чтобы сохранить транзит. Киев хочет представить ситуацию таким образом, будто Россия готова бросить выполнение своих контрактных обязательств перед Украиной сразу после запуска «Северного потока — 2». Это не так, но при помощи таких спекуляций Киев пытается подтолкнуть Вашингтон к усилению санкций против проекта», — считает Юшков.

Он не исключил и такой вариант развития событий, при котором «Газпром» продлит транзитный договор и после 2025 года, если это будет выгодно российской стороне. При этом, по мнению эксперта, Киев «сделал всё для того, чтобы лишиться доходов от транзита».

«Если бы Украина ещё начиная с 2000-х годов вела нормальный диалог, возможно, не потребовалось бы строить «Северный поток—2» и «Турецкий поток». У Киева были все шансы сохранить за собой транзит объёмом порядка 90—100 млрд куб. в год, но он ими не воспользовался. О чём можно сейчас говорить, если ранее украинские политики заявляли о желании взорвать газотранспортную инфраструктуру», — отметил эксперт.

Это мнение разделяет и Алексей Гривач. Он отметил, что Украина сама создала предпосылки для того, чтобы Россия активизировала строительство газопроводов в обход её территории.

«А теперь украинские политики борются против этих проектов. Но если бы Киев не нагнетал напряжённость своей конфронтационной риторикой, он мог бы рассчитывать не только на сохранение уровня транзита, но и, возможно, на его рост. Вместо этого Украина избрала противоположную стратегию», — подытожил Гривач.