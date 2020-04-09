На Украине готовятся к прекращению транзита российского газа

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев готов к прекращению транзита российского газа через украинскую территорию в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».
На Украине готовятся к прекращению транзита российского газа
  • РИА Новости

«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — заявил он в интервью Liga.net.

По его словам, Киев не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2» и рассчитывает в этом вопросе на поддержку США и стран Европы.

12 марта компания Nord Stream 2 AG заявила, что имеет все необходимые финансовые средства для реализации морского газопровода «Северный поток — 2» и его дальнейшей эксплуатации.

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