На Украине готовятся к прекращению транзита российского газа
- РИА Новости
«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — заявил он в интервью Liga.net.
По его словам, Киев не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2» и рассчитывает в этом вопросе на поддержку США и стран Европы.
12 марта компания Nord Stream 2 AG заявила, что имеет все необходимые финансовые средства для реализации морского газопровода «Северный поток — 2» и его дальнейшей эксплуатации.