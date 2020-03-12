Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал ситуацию со строительством газопровода
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу оператора.
«Примерно 98% от необходимых финансовых средств уже были предоставлены акционером и финансовыми инвесторами проекта», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что пять европейских энергетических компаний (ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall DEA) взяли на себя обязательства по долгосрочному заёмному финансированию до 50% стоимости проекта.
Ещё 50% бюджета вносит «Газпром».
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы проекта «Северный поток — 2».