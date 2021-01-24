В Госдуме оценили призыв Украины выйти из единой с Россией энергосистемы

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление исполняющего обязанности главы Минэнерго Украины Юрия Витренко, который призвал полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и объединиться с европейской системой.

«Министр объяснил все чётко и понятно: чтобы стать Европой, нужно ещё больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», — заявил Бальбек.

Депутат заметил, что желание Украины в дальнейшем объединиться с европейской энергосистемой станет «нелёгким путём» для украинского народа.

«После подобного демарша тот же самый российский газ, только из европейского хаба, будет стоить в разы дороже», — добавил парламентарий.

Ранее Витренко заявил о необходимости «срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией» и объединяться с европейской системой.