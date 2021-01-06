«Игнорирует интересы большинства населения»: почему Киев отказывается регистрировать российскую вакцину

По данным Минздрава Украины, 6 января коронавирус был выявлен ещё у 6911 жителей страны, а общая численность заболевших составила 1 090 496 человек. При этом Киев по-прежнему отказывается от использования российской вакцины «Спутник V», хотя договорённости о поставках со странами Запада нет. На этом фоне партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале сбора подписей для регистрации российской вакцины. Однако эксперты считают, что акция вряд ли повлияет на позицию киевских властей.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опубликовал в Facebook обновлённую информацию о количестве заболевших коронавирусом на Украине. На утро 6 января эта цифра составила 1 090 496 человек.

При этом, согласно официальной статистике, после некоторого снижения количества выявленных за день новых случаев инфицирования COVID-19, который наблюдался 2, 3 и 4 января, с 5 января этот показатель вновь стал расти — тогда количество инфицированных увеличилось на 5334 человека, 6 января — на 6911.

На этом фоне, отмечают аналитики, на Украине не прекращаются попытки заставить киевские власти пересмотреть решение об отказе от российской вакцины «Спутник V».

Так, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) решила инициировать сбор подписей для регистрации «Спутника V» на территории страны. Об этом сообщил руководитель молодёжного крыла ОПЗЖ Артём Марчевский во время рабочей поездки в Покровск (Донецкая область).

«Виктор Медведчук (председатель политсовета ОПЗЖ. — RT) уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины «Спутник V». Более того, Украина даже может начать её производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины. Начнём с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда. Позже охватим всю Донецкую область, Луганскую область и распространим на всю Украину», — заявил он.

При этом Марчевский не уточнил, как именно будет проводиться сбор подписей.

Россия предлагает помощь

О возможности поставок российской вакцины «Спутник V» на Украину российский президент Владимир Путин заявил ещё в октябре 2020 года на встрече с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Сразу могу сказать, что такая возможность существует», — сказал глава государства в ответ на просьбу Медведчука подумать о поставках вакцины «Спутник V» на Украину.

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

РИА Новости

© Алексей Никольский

Чуть позже аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив при этом, что решение о поставках вакцины зависит от Киева.

К слову, Виктор Медведчук вместе со своей семьёй привился от коронавируса российской вакциной ещё в октябре 2020 года во время отдыха в Крыму.

Политик заявил, что упорное нежелание украинской власти покупать вакцину в России вызывает возмущение.

«Вместо того чтобы думать, как спасать людей, как вести переговоры о вакцине, начинают рассказывать, что это российская вакцина, начинают рассказывать о том, что Россия — агрессор. Но при этом сегодня Россия для Украины — это второй партнёр по торгово-экономическим отношениям. Значит, торговать с Россией можно, продавать отдельные виды продукции можно, закупать продукцию по импорту можно, а вакцины — нельзя», — возмутился Медведчук.

Ранее в дискуссию о закупке «Спутника V» вступило и посольство США на Украине.

18 октября американское диппредставительство опубликовало в Facebook сообщение, в котором заявило, что Киев не будет покупать российскую вакцину.

А в декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете «День» и вовсе назвал российскую вакцину от COVID-19 «гибридным оружием» РФ против Украины.

При этом в конце декабря украинский президент Владимир Зеленский даже посетовал в интервью газете The New York Times, что он не может объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцину у России, «когда Америка и Европа их не дают».

Как отмечает газета, Зеленский выразил недовольство тем, что действующий президент США Дональд Трамп 8 декабря подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США.

Пытаясь найти выход из тупиковой ситуации, украинские власти заключили соглашение о закупке китайской вакцины от компании Sinovac Biotech. При этом данный препарат ещё не зарегистрирован даже в самом Китае.

Однако, как рассказал RT источник в Министерстве иностранных дел Украины, закупку Киевом китайской вакцины могут негативно воспринять в Вашингтоне.

«Посольство США внимательно следит за действиями украинских властей, и тесное сотрудничество с Китаем не вызывает у них положительных эмоций. А ведь в этом году Украина нуждается в возобновлении сотрудничества с МВФ и других кредитах западных партнёров. Поэтому, вероятнее всего, средства за поставку вакцины нужно будет попросить вернуть. А всё потому, что на Украине — бардак и разные министерства не согласовывают действия между собой. Министерство здравоохранения не учитывает внешнеполитические риски и не советуется с дипломатами», — рассказал собеседник RT.

«Нужно забыть о разногласиях»

В свою очередь, российская сторона по-прежнему оставляет двери открытыми для переговоров с Киевом о поставках вакцины. Более того, в декабре стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр имени Гамалеи заявили о готовности производить вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории Украины.

В фонде отметили, что харьковский завод «Биолек» обладает необходимыми технологическими возможностями для производства вакцин на основе аденовирусного вектора человека.

В конце декабря «Биолек» подал в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава заявление о государственной регистрации «Спутника V». О результатах рассмотрения заявки пока ничего не известно.

Как отметил источник RT в Министерстве здравоохранения Украины, сбором подписей ОПЗЖ пытается ускорить процесс регистрации вакцины.

Больница для больных коронавирусом в Киеве

Reuters

© Gleb Garanich

«Пакет документов огромный, а срок рассмотрения заявки может доходить до 210 дней. Я думаю, что цель ОПЗЖ — рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины на уровне правительства и применить ускоренную процедуру, которая может занять до 45 дней», — заявил собеседник RT.

Он также добавил, что в случае производства российской вакцины на территории Украины Киев сможет контролировать её качество.

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» отметил, что в парламенте Украины уже давно ведутся разговоры о том, что альтернативы российской вакцине в сложившихся обстоятельствах просто нет.

«Пандемия коронавируса показала, что депутаты и чиновники даже с большими деньгами не могут поехать на лечение за рубеж — их там не ждут. А украинская медицина сами знаете в каком состоянии. Даже в столице. Поэтому без вакцины медицинская система не справится, а мест в частных клиниках на всех не хватает», — говорит депутат.

По его словам, люди с высоким уровнем дохода на Украине уже давно пытаются разными путями найти возможность купить российскую вакцину «Спутник V».

Источник RT в партии «Батькивщина», в свою очередь, считает, что «то, что происходит с вакцинацией на Украине, — это вредительство».

«Сейчас нужно забыть о разногласиях и принять руку помощи России, поскольку никаких других альтернатив у нас нет и это единственный шанс остановить пандемию. Тем более президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что готов на уступки ради здоровья граждан страны. Самое время перейти от слов к делу», — считает собеседник RT.

«Не отвечает интересам народа Украины»

По мнению аналитиков, препятствуя регистрации российской вакцины на Украине, Киев руководствуется исключительно политическими мотивами. Апелляция украинских властей к тому, что она не прошла третью фазу испытаний (об этом говорил главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко), несостоятельна, потому что в мире ещё ни одна вакцина полностью не прошла её.

При этом российской вакциной заинтересовались уже больше 30 стран. В начале октября первая партия препарата поступила в Венесуэлу, 30 декабря 2,4 тыс. доз российской вакцины прибыло в Сербию, подписано соглашение о поставках 2,6 млн доз «Спутника V» в Боливию, развёрнуто производство в Казахстане. В Аргентине и Белоруссии уже началась вакцинация препаратом российского производства.

Разгрузка «Спутника V» из самолёта, доставившего первую партию российской вакцины в Аргентину

РИА Новости

© Дарья Станиславец

Однако на Украине, по словам политолога и экономиста Александра Дудчака, акция ОПЗЖ вряд ли на что-то повлияет.

«Петиции, сборы подписей на Украине не влияют на принятие решений. Но это ещё одно напоминание для украинского руководства, что то, чем оно занимается, не отвечает интересам народа Украины и является вредительством», — сказал он в беседе с RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Таким путём вряд ли получится повлиять на руководителей Украины, поскольку они не принимают решения об использования той или иной вакцины. Это решение принимают в США, и оно уже принято в пользу вакцины Pfizer. Именно по этой причине власти Украины делают всё, чтобы опорочить российский препарат», — отметил он в беседе с RT.

О сильной зависимости киевских властей от Запада напомнил и Александр Дудчак.

«Зеленский, предпринимая любое действие, оглядывается на западных партнёров Украины и их реакцию, а уже после задумывается о том, как это будет оценено украинским обществом. Он игнорирует запросы и интересы большинства населения, поскольку главное для него — продолжать линию, которая задана в Вашингтоне», — пояснил аналитик.

Эксперты отмечают, что такая позиция Зеленского в крайне сложных условиях пандемии коронавируса может ускорить падение его рейтинга, которое и так наблюдается большую часть его президентства.

«Сегодня Зеленский топчется на том же поле с Порошенко и прочими националистами. Но подобная позиция может привести к дальнейшему снижению его рейтинга и в итоге поставить его на один уровень с такими маргинальными политиками, как Олег Ляшко», — сказал Дудчак.

В свою очередь, Жарихин считает, что Зеленского рейтинг уже не волнует, поскольку он понимает, что второго президентского срока, скорее всего, у него уже не будет.

«Снижение уровня народных симпатий его не волнует, поскольку он осознаёт, что является одноразовым президентом. Сегодня он заботится не о том, чтобы поддерживать на определённом уровне свой рейтинг, а о том, чтобы были довольны те, кто его нанимал на эту должность», — заключил эксперт.