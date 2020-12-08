В РФПИ заявили о готовности производить «Спутник V» на Украине
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для её регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек», — указали в фонде.
Отмечается, что данный шаг позволит сократить логистические издержки.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что считает возможным производство российской вакцины на Украине.