В РФПИ заявили о готовности производить «Спутник V» на Украине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр им. Гамалеи готовы производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине и подать документы для её регистрации там.

Об этом сообщает РИА Новости.

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для её регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек», — указали в фонде.

Отмечается, что данный шаг позволит сократить логистические издержки.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что считает возможным производство российской вакцины на Украине.