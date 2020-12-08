Медведчук считает возможным производство российской вакцины на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского политика.
«Я на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным попросил его ещё в начале октября, 6 октября, оказать содействие в приобретении Украиной вакцины «Спутник V», и он дал добро, что это возможно, если соответствующие органы власти Украины пойдут на этот шаг и обратятся официально по этому поводу», — сказал Медведчук по итогам встречи с руководством РФПИ и центра имени Гамалеи.
По его словам, «обращения как такового не было», однако в его адрес и в адрес его партии поступали «тысячи обращений» от научных и медицинских учреждений, а также общественных организаций.
«И они все были направлены на то, чтобы оказать содействие в том, чтобы эта вакцина производилась на территории Украины», — сказал он.
В октябре Министерство здравоохранения Украины сообщило, что не намерено закупать или получать российские вакцины от коронавируса.
Тогда же президент страны Владимир Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавируса.