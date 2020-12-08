Медведчук считает возможным производство российской вакцины на Украине

На Украине есть нужные мощности для производства российской вакцины от коронавируса, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского политика.

«Я на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным попросил его ещё в начале октября, 6 октября, оказать содействие в приобретении Украиной вакцины «Спутник V», и он дал добро, что это возможно, если соответствующие органы власти Украины пойдут на этот шаг и обратятся официально по этому поводу», — сказал Медведчук по итогам встречи с руководством РФПИ и центра имени Гамалеи.

По его словам, «обращения как такового не было», однако в его адрес и в адрес его партии поступали «тысячи обращений» от научных и медицинских учреждений, а также общественных организаций.

«И они все были направлены на то, чтобы оказать содействие в том, чтобы эта вакцина производилась на территории Украины», — сказал он.

В октябре Министерство здравоохранения Украины сообщило, что не намерено закупать или получать российские вакцины от коронавируса.

Тогда же президент страны Владимир Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавируса.