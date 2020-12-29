Глава МИД Украины назвал российскую вакцину от COVID-19 гибридным оружием

Российская вакцина от COVID-19 является «гибридным оружием» России против Украины. Об этом в интервью газете «День» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, вопрос вакцины в целом «является классическим примером гибридных возможностей».

Министр добавил, что есть «классический путь» получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX.

Кроме того, отметил Кулеба, существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также «гибридная возможность обратиться к странам», которые уже зарезервировали для себя препарат с большим запасом.

«И есть ещё одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идёт о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины», — заявил глава МИД Украины.

Ранее Кулеба заявил, что Украина окончательно разорвала отношения с «русским миром».

Кроме того, министр сообщил, что Украина ведёт переговоры с Китаем о поставке вакцины от COVID-19.

Как заявлял украинский лидер Владимир Зеленский, гражданам невозможно будет объяснить, почему Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса в ситуации, когда США и ЕС не предоставляют свои вакцины.