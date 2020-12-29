Глава МИД Украины назвал российскую вакцину от COVID-19 гибридным оружием
- РИА Новости
По его словам, вопрос вакцины в целом «является классическим примером гибридных возможностей».
Министр добавил, что есть «классический путь» получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX.
Кроме того, отметил Кулеба, существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также «гибридная возможность обратиться к странам», которые уже зарезервировали для себя препарат с большим запасом.
«И есть ещё одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идёт о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины», — заявил глава МИД Украины.
Ранее Кулеба заявил, что Украина окончательно разорвала отношения с «русским миром».
Кроме того, министр сообщил, что Украина ведёт переговоры с Китаем о поставке вакцины от COVID-19.
Как заявлял украинский лидер Владимир Зеленский, гражданам невозможно будет объяснить, почему Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса в ситуации, когда США и ЕС не предоставляют свои вакцины.