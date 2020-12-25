Киев ведёт переговоры с Китаем по поставкам вакцины от коронавируса

Украина ведёт переговоры с Китаем о поставке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«(Китай говорит. — RT), что они готовы её поставлять. Конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определённые контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя», — цитирует Кулебу Интерфакс-Украина.

Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета согласовал выделение 1,4 млрд гривен из бюджета 2020 года на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

К тому же главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что власти страны получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.